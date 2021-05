Het coronarisiconiveau in veiligheidsregio's Gooi en Vechtstreek en Zaanstreek-Waterland is donderdag van zeer ernstig bijgesteld naar ernstig. Het zijn de eerste regio's die afschalen.

De twee Noord-Hollandse regio's hadden sinds oktober het hoogste risiconiveau op het coronadashboard van de overheid.

Het risiconiveau is ernstig als er per 100.000 inwoners tussen de 100 en 250 positieve tests per week worden afgenomen. Ook moeten er per miljoen inwoners tussen de 16 en 27 ziekenhuisopnames per week worden gemeld. Het gaat daarbij ook om de opname van ic-patiënten met COVID-19.

In de regio Gooi en Vechtstreek krijgen nu wekelijks 111 mensen per 100.000 inwoners een positieve testuitslag. Er worden 11,7 ziekenhuisopnames per 1 miljoen inwoners per week gemeld. In de regio Zaanstreek-Waterland gaat het om 123 positieve testuitslagen per 100.000 inwoners per week en 20,6 ziekenhuisopnames per 1 miljoen inwoners per week. Er wordt gerekend met cijfers uit de week van 17 tot en met 23 mei.

In de rest van het land geldt nog steeds het hoogste risiconiveau, Zeer Ernstig. Dat niveau geldt bij meer dan 250 positieve tests per 100.000 inwoners en meer dan 27 opnames per 1 miljoen inwoners per week. In veel regio's blijft het aantal besmettingen per week ruim onder de 250 per 100.000 inwoners, maar het aantal ziekenhuisopnames is nog wel te hoog. Landelijk neemt het aantal besmettingen al enige tijd flink af, dat is doorgaans enkele weken later terug te zien in de ziekenhuiscijfers.