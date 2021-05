Het risiconiveau in veiligheidsregio's Gooi en Vechtstreek en Zaanstreek-Waterland is bijgesteld van Zeer Ernstig naar Ernstig, zo is donderdag bekend geworden. Het zijn de eerste regio's die afschalen.

Beide liggen in Noord-Holland en beide regio's stonden sinds oktober op het hoogste risiconiveau op het coronadashboard van de overheid.

Het risiconiveau Ernstig geldt als er per 100.000 inwoners tussen de 100 en 250 positieve tests per week worden afgenomen. Ook moeten er per 1 miljoen inwoners tussen de 16 en 27 ziekenhuisopnames per week worden gemeld, inclusief ic-opnames.

In de rest van het land geldt nog steeds het hoogste risiconiveau, Zeer Ernstig. Dat betekent onder meer dat de druk op de zorg "extreem groot" is.