Het Openbaar Ministerie (OM) heeft donderdag vijf jaar cel geëist tegen Danny M., de eigenaar en oprichter van Ennetcom. Justitie is ervan overtuigd dat de leverancier van encryptietelefoons doelbewust criminelen heeft ondersteund door onder meer berichten op verzoek te wissen en hen zo buiten het zicht van de politie te houden.

De strafzaak tegen M. is van belang omdat dit onderzoek in 2016 leidde tot het kraken van bijna vier miljoen berichten van PGP-telefoons (Pretty Good Privacy), die in talloze strafzaken een belangrijke rol spelen, waaronder die tegen Ridouan T.

Het OM begon zijn requisitoir met het weerleggen van de veelgehoorde beschuldiging dat het onderzoek naar M. enkel bedoeld was om op die manier toegang te krijgen tot de versleutelde communicatie van criminelen. Toch duurde het vijf jaar voordat deze zaak inhoudelijk werd behandeld.

De verdenking tegen M., die als oprichter van Ennetcom gezien wordt als leider van een criminele organisatie, is in ogen van justitie zeer ernstig. "Plegers van de zwaarste vormen van criminaliteit zijn door Ennetcom gefaciliteerd", aldus de officier van justitie.

Volgens het OM heeft de helpdesk van Ennetcom meerdere keren op verzoek de inhoud van telefoons gewist nadat verdachten waren aangehouden of hun toestel in beslag genomen was. "Kapitale delicten zijn op deze manier buiten het zicht van opsporingsdiensten gehouden", vervolgde de officier.

M. zou daarbij zijn geholpen door oud-medewerker van het bedrijf Cristina C., die drie jaar cel hoorde eisen.

Opbrengsten van M. worden gezien als witwasgeld

Volgens het OM wist M. heel goed dat zijn klanten criminelen waren en daarom wordt het door Ennetcom verdiende geld beschouwd als witwasgeld. Het bedrijf zelf zou een boete van 100.000 moeten betalen.

Om aan de behoeften van deze specifieke afzetmarkt te voldoen, kon er cash worden betaald, hoefde de koper zich niet te legitimeren en werd er ook niets geregistreerd.

M. zegt met zijn telefoons simpelweg te hebben voorzien in de behoefte aan privacy en stelt dat hij leiding heeft gegeven aan een legitiem bedrijf; volgens hem is er niets tegen de regels in gebeurd. Zijn advocaat Inez Weski komt vanaf dinsdag aan het woord.

Wanneer er uitspraak wordt gedaan, is nog niet bekend.