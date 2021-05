In het Spaanse Marbella is zondag een verdachte aangehouden voor betrokkenheid bij de vergismoord op Djordy Latumahina in 2016. Een betrouwbare bron meldt aan NU.nl dat het om de voortvluchtige Nouredinne H. gaat.

De veertigjarige H. wordt ervan verdacht de moord op het eigenlijke doelwit, crimineel Gino M., en daarmee die op Latumahina te hebben uitgelokt.

De aanhouding is onder meer het gevolg van informatie die naar voren is gekomen uit gekraakte PGP-telefoons. De man wordt ook verdacht van betrokkenheid bij het uitlokken van voorbereidingshandelingen voor een moordaanslag in Berlijn in 2015 op topcrimineel Naoufal 'Noffel' F. en deelname aan een criminele organisatie. Hij zit vast in afwachting van zijn overlevering aan Nederland.

In berichten die aan H. worden toegeschreven valt onder andere te lezen dat hij verantwoordelijk is voor het aansturen van het moordcommando en de betalingen van die personen op zich neemt. Ook staat hij in contact met Salim B., die eveneens een aansturende rol zou hebben gehad en nog steeds voortvluchtig is.

De Amsterdamse dj Djordy Latumahina werd op 8 oktober 2016 doodgeschoten in zijn auto in een parkeergarage aan het Koningin Wilhelminaplein in Amsterdam-West. Zijn vriendin raakte ernstig gewond, hun tweejarige dochtertje bleef ongedeerd.

In deze zaak werden bij de rechtbank celstraffen tot dertig jaar opgelegd en loopt nu in hoger beroep. Het proces rondom de plannen om Noffel te liquideren zit nog in de voorbereidende fase.