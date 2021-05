Het Openbaar Ministerie (OM) eist donderdag ook in hoger beroep twintig jaar cel met dwangverpleging tegen Bekir E., die de zestienjarige Humeyra in 2018 doodschoot in de fietsenstalling van het Rotterdam Designcollege.

De rechtbank in Rotterdam veroordeelde E. in 2019 tot veertien jaar cel en tbs met dwangverpleging wegens doodslag, terwijl het OM toen ook twintig jaar cel en tbs voor moord had geëist. De rechtbank oordeelde dat er onvoldoende bewijs was voor een vooropgezet en doordacht plan.

Humeyra werd veelvuldig door E. met de dood bedreigd, aldus het OM. Zo stuurde hij haar onder meer foto's van het wapen dat hij had aangeschaft. Volgens justitie koesterde E. wrok tegen Humeyra, omdat hij eerder was veroordeeld voor stalking. "Hij was gekrenkt", aldus het OM.

De rechtbank in Rotterdam, die E. vrijsprak van moord, heeft volgens de advocaat-generaal een verkeerde beslissing genomen. "Met het vonnis is Humeyra geen recht gedaan", aldus de aanklager.

E. zou kenmerken van psychopathie vertonen

E. is volgens de psycholoog en psychiater van het Pieter Baan Centrum verminderd toerekeningsvatbaar. Hij heeft volgens onderzoekers een zwakke ontwikkeling en persoonlijkheidsstoornissen en vertoont ook kenmerken van psychopathie. Ook gebruikte hij veel drugs.

Omdat het risico op herhaling groot is, is behandeling volgens deskundigen nodig. Het Pieter Baan Centrum adviseert het hof E. tbs met dwangverpleging op te leggen. Tbs met voorwaarden behoort volgens de gedragsdeskundigen niet tot de mogelijkheden. Ze zijn van oordeel dat E. zich niet aan de voorwaarden zal kunnen houden.

Gerechtshof toonde beelden van dodelijke schietpartij

Het gerechtshof toonde woensdag op de eerste zittingsdag van het hoger beroep bewakingsbeelden van de dodelijke schietpartij. E. schoot het meisje, dat hij langdurig had gestalkt, van dichtbij met zeven kogels dood. Het zestienjarige slachtoffer werd geraakt in haar rug en in haar hoofd.

Naar eigen zeggen weet E. niet waarom hij schoot: "Ik was onder invloed. Het gebeurde gewoon." Uit een speekseltest na zijn arrestatie bleek dat hij wiet had gerookt en cocaïne had gebruikt. "Het waren gewoon de drugs. Ik was zwaar onder invloed", zei hij.