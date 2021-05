Het demissionaire kabinet zet de designerdrug 3-MMC op de lijst met verboden softdrugs. Demissionair staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) en demissionair minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) willen er zo voor zorgen dat het middel minder makkelijk verkrijgbaar wordt en daarnaast "een signaal afgeven over de gezondheidsrisico's".

Het kabinet legt het verbod binnenkort voor aan het parlement en wil het komend najaar laten ingaan.

Met de maatregel nemen de bewindslieden een advies van het Coördinatiepunt Assessment en Monitoring nieuwe drugs (CAM) over. "3-MMC wordt steeds populairder, met name onder jongeren", zegt Blokhuis. "Vanuit verschillende delen van het land ontvangen we zorgwekkende signalen over dit middel. Ik ben blij dat het CAM op zo'n korte termijn tot een beoordeling is gekomen, zodat we nu tot actie kunnen overgaan."

3-MMC wordt meestal verkocht als kristalachtig wit poeder en kan worden geslikt, gesnoven of gespoten. Het spul is sinds 2012 op de markt. De werking is min of meer te vergelijken met die van verboden harddrugs als cocaïne en xtc. Bekende gezondheidsrisico's zijn hartritmestoornissen, een verhoogde bloeddruk of lichaamstemperatuur en agitatie.

Door de legale status heeft 3-MMC volgens Blokhuis een onschuldig imago. "Daar moeten we zo snel mogelijk vanaf. Het is gevaarlijk spul, waar we onze jongeren voor moeten waarschuwen en tegen moeten beschermen."

Gebruik van lachgas blijft nog even legaal

Naast het verbod op 3-MMC werkt het kabinet ook nog steeds aan een landelijk verbod op recreatief gebruik van lachgas. Dat moet eveneens worden tegengegaan door het middel op lijst II van de Opiumwet te zetten, wat nu is gebeurd met de designerdrug.

Het verbod op lachgas werd en wordt nog steeds pas in het voorjaar van 2022 verwacht. De reden dat 3-MMC wél sneller verboden kan worden, is kort gezegd omdat de handhaving van dat verbod gemakkelijker is. Het verbieden van lachgas zou leiden tot meer kosten bij onder andere de politie, die niet gedekt kunnen worden door de huidige begroting vanuit het ministerie.

Doordat het huidige kabinet demissionair is, zal het nieuwe kabinet een beslissing moeten nemen over de totstandkoming van nieuwe regelgeving.