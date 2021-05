Donderdag begint op de meeste plaatsen bewolkt en er is kans op regen of motregen. Vooral het midden, oosten en zuidoosten van het land krijgen 's ochtends met buien te maken. In de loop van de dag klaart het op en wordt het startsein gegeven voor een warme en droge periode, die zeker ruim een week aanhoudt.

In de middag trekken de laatste buien richting Duitsland en klaart het vanuit het noorden op. Later op de dag kan vermoedelijk het hele land de zon zien.

Donderdag ligt de maximumtemperatuur op zo'n 14 tot 16 graden, maar in de dagen daarna stijgt het kwik snel. Vrijdag wordt het in delen van het land al 20 graden, terwijl het met 23 graden in het weekend nog warmer wordt.

Het mooie weer wordt veroorzaakt doordat lagedrukgebieden naar het oosten wegtrekken, en zich tegelijkertijd een nieuw hogedrukgebied vormt in de omgeving van Nederland. Het droge weer en de steeds vaker schijnende zon stuwen het kwik omhoog.

Meteorologen van Weerplaza achten de kans groot dat de zonnige periode tot zeker het einde van volgende week aanhoudt. Er zou een kans van 30 procent zijn dat de temperatuur tot beneden de 20 graden daalt. Voor komende woensdag worden vooralsnog temperaturen van om en nabij de 25 graden voorspeld.

