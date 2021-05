De politie in Zwolle heeft woensdag een persoon aangehouden die 78 volle flessen lachgas in zijn auto vervoerde.

Het totale gewicht van de tanks bedroeg bijna 550 kilo. Dat is bijna 275 keer de maximaal toegestane hoeveelheid van 2 kilo die een particulier mag vervoeren.

In de meeste gemeenten is het bezit van lachgas door particulieren verboden, maar niet in Zwolle. Nederland kent momenteel nog geen landelijk verbod op het bezit van lachgas.

De verdachte moet zich volgens de politie wel verantwoorden over de onveilige manier van opslag. De politie noemde het vervoer van de lachgasflessen "op deze manier levensgevaarlijk".

Gevaarlijke stoffen moeten in Nederland op een bepaalde wijze vervoerd worden, waarbij de bestuurder in bezit moet zijn van het ADR-certificaat.

Lachgas is vooral onder jongeren populair als partydrug. Het inhaleren van het gas zorgt, zoals de naam al doet vermoeden, voor een lachbui en kan leiden tot een roes van een paar minuten.