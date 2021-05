De politie, het Openbaar Ministerie (OM) en de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) hadden het risico op de aanslag door Gökmen T. in een Utrechtse tram van tevoren kunnen verkleinen. Dat concludeert de Inspectie Justitie en Veiligheid in een onderzoek.

T. schoot in maart 2019 in een Utrechtse tram vier mensen dood. Vorig jaar kreeg hij een levenslange gevangenisstraf wegens de vier moorden, drie moordpogingen en bedreiging van nog eens zeventien mensen met een terroristisch misdrijf.

Volgens de Inspectie hadden de instanties voorafgaand aan de aanslag onvoldoende aandacht voor T., die een bekende bij hen was. Ze hadden een "beter en completer beeld kunnen hebben van de dader".

De instanties hebben voor de aanslag, die hij in 2019 in Utrecht pleegde, de problematiek van T. niet goed genoeg met elkaar besproken en aangepakt. Daarmee hebben ze de risico's voor de samenleving niet zo klein mogelijk gemaakt.

De Inspectie benadrukt dat daarmee niet is gezegd dat de aanslag door T. voorkomen had kunnen worden. "Risico's kunnen nooit uitgesloten worden, maar het is wel zaak om deze zo klein mogelijk te maken."

Ook communicatie crisisorganisaties gebrekkig

Ook is de Inspectie kritisch op de werkwijze van crisisorganisaties in Utrecht na de aanslag. T. sloeg op de vlucht en de gemeente adviseerde inwoners om binnen te blijven.

Omdat relevante informatie tussen de organisaties te laat werd gedeeld, kon de gemeente niet volledig duidelijk adviseren wat inwoners moesten doen. Door de gebrekkige communicatie sloten bijvoorbeeld cafés de deuren, waardoor de gasten op straat kwamen te staan.

Verder werd volgens de Inspectie te laat opgeschaald naar een crisisstructuur en heerste er bij de politie verwarring over de te volgen procedures. Ook informatie over de mogelijke verblijfplaats van T. bereikte niet op tijd de zogeheten driehoek, bestaande uit de burgemeester, de politie en het OM.