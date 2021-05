Het gerechtshof heeft verdachte Bekir E. (34) op de eerste zittingsdag van het hoger beroep in de zaak-Humeyra geconfronteerd met de bewakingsbeelden van de dodelijke schietpartij. Hij staat in hoger beroep terecht voor moord.

E. schoot het meisje, dat hij langdurig stalkte, op 18 december 2018 van dichtbij met zeven kogels dood in de fietsenstalling van het Rotterdam Designcollege. Het zestienjarige slachtoffer werd geraakt in haar rug en in haar hoofd.

E. verklaarde niet te weten waarom hij schoot. "Ik was onder invloed. Het gebeurde gewoon." Uit een speekseltest na zijn arrestatie bleek dat hij wiet had gerookt en cocaïne had gebruikt. "Het waren gewoon de drugs. Ik was zwaar onder invloed", zei hij.

Op de getoonde bewakingsbeelden is te zien hoe E. midden op straat uitstapt uit de auto en achter de vluchtende Humeyra aan het schoolgebouw binnenrent. Binnen bij het trappenhuis van de onderdoorgang van de school richt hij zijn geladen pistool en schiet hij met gestrekte armen. Beneden in de fietsenstalling valt het slachtoffer neer en schiet E. van zeer dichtbij op haar hoofd. Dan loopt hij terug de trap op, waar hij besluit terug te keren. Op weg naar de andere uitgang stapt hij over zijn slachtoffer heen.

Rechter vond het belangrijk dat E. beelden bekeek

Nabestaanden die de schokkende beelden niet wilden zien, kregen van het hof de gelegenheid de zaal vooraf te verlaten. E. wendde na verloop van tijd zijn hoofd af van het videoscherm. "Ik wil deze beelden niet meer zien. Ik heb er moeite mee", zei hij. "Het is belangrijk dat u dit ziet", aldus de rechter.

Woensdagmiddag besteedt het hof aandacht aan de persoonlijke omstandigheden van de verdachte. Aan het einde van de eerste dag is tijd ingeruimd voor het spreekrecht van nabestaanden. Donderdag op de tweede zittingsdag houdt de officier van justitie het requisitoir met daarin de strafeis.