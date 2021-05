De 46-jarige Sandra H. uit Aardenburg ontkent dat zij de 29-jarige Ichelle van de Velde uit het Zeeuwse Oostburg om het leven heeft gebracht. Wel zou ze in opdracht bepaalde handelingen hebben verricht, zo zei haar advocaat woensdag tijdens een voorbereidende zitting in de rechtbank van Middelburg.

Om welke handelingen het gaat en in opdracht van wie ze zouden zijn uitgevoerd, is tijdens de zitting niet duidelijk geworden. "Er zijn nogal wat opvallendheden in het dossier die in een andere richting wijzen", aldus de advocaat, die verder geen details noemde.

Van de Velde verdween op 15 december 2020. Het duurde tot 16 februari voordat de eerste lichaamsdelen van het slachtoffer werden gevonden in een kanaal in de buurt van de gemeente Sluis. De politie vermoedt dat het stoffelijk overschot enkele weken in het water heeft gelegen.

De politie wist waar ze moest zoeken, nadat er in de auto van de verdachte sporen waren gevonden. H. werd op 9 februari aangehouden en zit sindsdien vast op verdenking van moord. De verdachte heeft een winkel aan de Burgemeester Erasmusstraat in Oostburg, slechts enkele panden naast de zaak van het slachtoffer.

H. zou bericht hebben gestuurd met telefoon van slachtoffer

De advocaat heeft de rechtbank gevraagd de voorlopige hechtenis van H. op te heffen. Het Openbaar Ministerie (OM) verzet zich daartegen. Voor het OM is H. de enige verdachte van de moord. Volgens de officier van justitie is in de winkel van Van de Velde een schoenafdruk van H. gevonden. Ook is op een laars van de verdachte een bloedspoor van het slachtoffer gevonden.

Verder zou H. de mobiele telefoon van Van de Velde hebben ontgrendeld en daarmee een berichtje hebben gestuurd naar haar eigen echtgenoot. "Ik wil met rust gelaten worden", stond daarin. Volgens vriendinnen van Van de Velde hadden de twee vrouwen ruzie vanwege een verhouding die H.'s man met het slachtoffer gehad zou hebben.

Het onderzoek naar de dood van Van de Velde is nog in volle gang. Zo doet het Nederlands Forensisch Instituut nog onderzoek naar schoensporen. Verder zoekt de politie volgens het OM nog naar enkele voorwerpen die meer licht kunnen werpen op de verdwijning en dood van het slachtoffer. Ook wordt H. nog psychisch onderzocht.