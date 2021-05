Kroongetuige Nabil B. heeft de overeenkomst met het Openbaar Ministerie (OM) opgeschort en zegt voorlopig niet meer te willen verklaren in het Marengo-proces. Volgens zijn advocaten komt justitie afspraken over zijn veiligheid en dat van zijn gezin niet na.

Volg dit verhaal Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Ridouan T.

De advocaat van B., Onno de Jong, nam woensdag aan het begin van de zitting in de rechtbank van Amsterdam het woord en vertelde dat zijn cliënt het niet verantwoord vindt om op deze weg verder te gaan.

De raadsman zei in een korte toelichting dat de situatie tussen het OM en B. al langere tijd "zeer ernstig" is. Afspraken zouden niet worden nagekomen en daarom kiest de kroongetuige ervoor niet langer te verklaren en ook niet meer naar de zitting te komen.

"Het Openbaar Ministerie faalt op ieder vlak", aldus De Jong. "Cliënt heeft laten weten: tot hier en niet verder. Laat het OM maar aan tafel komen om de problemen op te lossen."

OM zegt zeer verrast te zijn

Het OM liet in een reactie weten zeer verrast te zijn door de stap van B. en pas dinsdagavond hiervan op de hoogte te zijn gesteld. Onduidelijk is nog wat de gevolgen op lange termijn zijn. Dit betekent niet dat de verklaringen van B. niet langer gebruikt kunnen worden.

B. zou woensdag getuigen in het zaaksdossier dat draait om de moord op spyshopmedewerker Ronald Bakker in Huizen in 2015. Deze zitting gaat gewoon door.

De liquidatie zou te maken hebben met het verstrekken van informatie door Bakker aan de politie en de daaropvolgende aanhoudingen van personen die tot de criminele organisatie van Ridouan T. zouden behoren. Laatstgenoemde zou opdracht hebben gegeven voor de moord wegens het 'verraad' van Bakker.