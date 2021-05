Bij een botsing tussen een auto en een tram in Nieuwegein zijn zes mensen gewond geraakt. Vier van hen zijn met verwondingen naar een ziekenhuis gebracht, de twee anderen zijn doorverwezen naar de huisarts, meldt de politie. De tram is door de aanrijding naast het spoor gekomen.

Het ongeval vond rond 9.30 uur plaats op de Roerdomplaan. Op foto's is te zien dat een deel van de voorkant van de ontspoorde tram op het perron van de halte Doorslag ligt. De hulpdiensten kwamen met meerdere eenheden ter plaatse.

Het is niet bekend hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren. Vervoerbedrijf U-OV meldt dat tram 60 naar IJsselstein de hele dag niet meer rijdt. Lijn 61 naar Nieuwegein gaat wel weer rijden, maar minder vaak.

Het is de derde keer in korte tijd dat een tram in de regio (gedeeltelijk) ontspoort door een aanrijding. In april botste op de Koekoekslaan in Nieuwegein een automobilist met een tram. De automobilist belandde in het ziekenhuis. In maart ontspoorde een tram op de Uithoflijn, vlak bij het stadion van FC Utrecht, na een aanrijding met een voertuig. Daarbij raakte niemand gewond.