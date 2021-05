Het Openbaar Ministerie (OM) doet onderzoek naar het radicaal-rechtse actieplatform Vizier op Links. Dat heeft demissionair minister Wouter Koolmees (Integratie) dinsdag bekendgemaakt tijdens een debat in de Tweede Kamer.

Er zijn meerdere aangiften tegen het platform gedaan vanwege een bedreigende stickeractie. Bij woningen van onder anderen schrijfster Aafke Romeijn, GroenLinks-politicus Huub Bellemakers en historicus Nadia Bouras waren stickers geplakt met daarop de tekst: "Geobserveerde locatie. Deze locatie wordt geobserveerd door volgers van Vizier Op Links".

Op de stickers wordt vervolgens verwezen naar een website "om tips door te geven en zicht te krijgen op linkse activisten". Koolmees noemt deze actie "intimiderend en normoverschrijdend".

Volgens SP-Kamerlid Renske Leijten is er nu te weinig aandacht voor gevaar vanuit extreemrechtse hoek. Ze maakt de vergelijking met de aanslag in Christchurch in Nieuw-Zeeland in 2019. Daarbij vielen 51 doden na een aanslag op een moskee door een rechts-extremist. Ze wil weten wat de overheid hier tegen doet.

Vizier op Links op radar van NCTV

Koolmees zegt dat er "langs verschillende wegen" aandacht is voor extreemrechts, waaronder de verdere radicalisering van individuen. Dat het OM nu onderzoek doet, is volgens hem een teken dat er "wel degelijk gehandeld wordt" als dit soort intimidatie zich voordoet.

Vizier op Links wordt inmiddels ook genoemd in het dreigingsbeeld van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). "Intimidatie en bedreiging wordt niet getolereerd", zegt Koolmees.

Twitter schorste vorige maand het account van het platform voor onbepaalde tijd, omdat de makers tegen de regels handelden van het platform. Het is onduidelijk wie er schuilgaan achter Vizier op Links.