Een Nederlander die in Duitsland een celstraf van vijftien jaar heeft uitstaan wegens een drugsdelict, is dinsdag aangehouden op luchthaven Schiphol.

Leden van de Koninklijke Marechaussee hielden voor de vertrekhal van Schiphol een auto met een Duits kenteken aan. De bestuurder toonde vervolgens een Frans paspoort, dat vals bleek.

Toen de marechaussees hem wilden arresteerden, ging de man er te voet vandoor. Hij sprong tijdens zijn vlucht over een vangrail enkele meters naar beneden, maar kon even later alsnog overmeesterd worden.

De man heeft bovendien in Nederland nog een celstraf van 43 dagen en een boete van 1.600 euro openstaan, meldt de marechaussee. De verdachte zit vast in afwachting van een eventuele overlevering aan de Duitse autoriteiten.