De oprichter van Ennetcom, Danny M., heeft dinsdag in de rechtbank laten weten dat hij nooit het doel heeft gehad de criminele markt te bedienen. Hij zegt dat hij met het aanbieden van encryptietelefoons slechts in de behoefte aan privacy wilde voorzien.

Vijf jaar na het kraken van de server van Ennetcom staat de eigenaar van het bedrijf voor de rechter omdat hij doelbewust criminelen zou hebben ondersteund. Tal van gekraakte berichten spelen een belangrijke rol in strafzaken.

Ennetcom werd opgericht in 2011 en voorzag gebruikers van de inmiddels bekende PGP-telefoons (Pretty Good Privacy) waarmee versleuteld kon worden gecommuniceerd. Ze konden anoniem gekocht worden en berichten werden standaard na maximaal 48 uur gewist.

M. zegt daar destijds markt in te hebben gezien - een "privacymarkt" - en zijn bedrijf groeide snel. "We werden wel de McDonald's genoemd", vertelt de 41-jarige Nijmegenaar. "Er was geen land waar we niet zaten."

M. zegt simpelweg aan een vraag te hebben voldaan

Klanten konden inderdaad anoniem blijven en indien gewenst kon de volledige inhoud van het toestel op afstand worden gewist, bevestigt M. "Maar dat is hoe de markt waarin ik actief was werkte."

Volgens het OM is de wisfunctie specifiek ontwikkeld voor mensen die werden aangehouden door de politie. Dit wordt tegengesproken door M.: "Het kan ook zijn dat je dit verzoekt als je je telefoon kwijt bent." Een reden voor het wissen hoefde niet te worden opgegeven.

De verdachte zegt dat er geen klantenbestand is en dat hij dus geen kennis heeft van zijn volledige klantenkring. Wel weet hij dat ook legitieme bedrijven gebruikmaakten van zijn diensten. Het OM zegt deze niet te hebben kunnen achterhalen.

M. wijst erop dat hij ook op de Miljonair Fair heeft gestaan met de naam Ennetcom. "En dan had ik geen bord met: 'Lieve criminelen, kom hierheen'." Hij wil ermee zeggen dat hij een legitiem bedrijf runde.

Verdachte ontkent belastingontduiking

Het bedrijf had standplaatsen in Nederland en Dubai. Beide hadden een eigen boekhouding. Het OM vermoedt dat dat was om de belasting op te lichten, maar M. is zich van geen kwaad bewust.

Het OM zal donderdag de strafeis tegen M. formuleren. Begin juni is het de beurt aan de verdediging.