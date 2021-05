Zonder een groot deel van de verdachten en hun advocaten gaat de rechtbank in Den Bosch verder met het megaproces tegen Martien R. en zijn medeverdachten. Dat heeft de rechtbank dinsdag besloten in de grootste drugszaak in Noord-Brabant ooit. De verdachten en hun advocaten boycotten de zaak, omdat er in hun ogen geen sprake is van een eerlijk proces.

R. en zijn advocaat besloten vrijdag als eersten tot de boycot. Zes andere verdachten en vijf advocaten sloten zich dinsdag bij dat besluit aan. Ze spraken van een "schijnproces", een "circus" en een "Jerry Springer Show".

"De rechtbank volgt het Openbaar Ministerie bij alles wat het wil en stelt", zo zei de advocaat van Anton R., de zoon van Martien R. "Het vonnis ligt volgens mijn cliënt al klaar."

De rechtbank hoopte dat het weekend bezinning zou brengen, omdat het wenselijk is dat het proces in aanwezigheid van de verdachten gevoerd wordt.

De voorzitter van de rechtbank vroeg de verdachten nadrukkelijk of ze snappen wat de consequenties van hun besluit zijn. Hij zei de beslissing te betreuren. "Als de verdachten en hun raadslieden dat willen, mogen ze alsnog komen."

Waarom draait het proces tegen Martien R.? Justitie verdenkt Martien R. van het leidinggeven aan een criminele organisatie.

Justitie zegt bewijs voor de aanklachten te hebben via afgeluisterde gesprekken. Die zouden zijn opgenomen in een schuur van R.

Tijdens een strafrechtelijk onderzoek naar onder meer de handel in en productie van verdovende middelen en de handel in vuurwapens nam de politie in november chemicaliën, wapens, explosieven en xtc-pillen in beslag.

Vijftien personen werden gearresteerd. Daaronder waren zeven leden van de familie R.

Meer verdachten blijven weg

Overigens is al aangekondigd dat meer dan zeven verdachten zullen wegblijven bij het proces tegen in totaal vijftien verdachten. Voor zover bekend blijven alleen Driekus N. en zijn zoon Martien N. met hun advocaten komen. Vader en zoon N. voeren sowieso al een andere koers. Ook de advocaat van Anjo R., de broer van Martien R., zal erbij zijn.

Martien R. koos er vrijdag voor om weg te blijven, omdat vijftien maanden lang al zijn verzoeken zijn afgewezen. Zo werd het verzoek om agenten opnieuw te horen over de grootscheepse afluisteractie op het kamp van R., waarbij de politie in de ogen van de verdediging fouten heeft gemaakt, donderdag nog afgewezen door de rechtbank. De agenten waren volgens de rechtbank al "voldoende gehoord". Dat besluit was de druppel voor R.

Martien R. gaf volgens justitie leiding aan een criminele organisatie

R. wordt ervan verdacht leiding te hebben gegeven aan een criminele organisatie die voor een groot deel uit familieleden bestond. Samen zouden ze verantwoordelijk zijn voor de handel in drugs en wapens en voor witwaspraktijken.

Het Openbaar Ministerie zegt daar op basis van een groot aantal afgeluisterde gesprekken bewijs voor te hebben. De gesprekken zijn opgenomen in een schuur van R., die ook wel het 'kantoor' werd genoemd.

Voor het proces waren aanvankelijk 25 dagen uitgetrokken, maar de zaak kan nu in minder dagen behandeld worden. De uitspraak staat nog wel gepland op 6 september.