Peter R. de Vries mag vertrouwelijke telefoongesprekken blijven voeren met Nabil B., kroongetuige in het liquidatieproces Marengo. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag dinsdag geoordeeld in hoger beroep.

De Vries is in dienst van het advocatenkantoor van Peter Schouten. Die staat B. bij, kroongetuige en tevens verdachte in het Marengo-proces. De Vries treedt op als onder meer B.'s mediawoordvoerder en vertrouwenspersoon.

Op deze manier kan De Vries gebruikmaken van het geheimhoudersnummer van het advocatenkantoor en vertrouwelijk met B. communiceren. Dat is al meerdere keren gebeurd.

Justitie heeft bezwaar gemaakt tegen de rol van De Vries als vertrouwenspersoon van B. De zaak kwam voor de rechter en die oordeelde dat De Vries een verschoningsrecht heeft en vertrouwelijke telefoongesprekken mag voeren met kroongetuige B. Nu heeft ook het hof De Vries en Schouten in het gelijk gesteld.