Bijna alle normeringen van de Centrale Eindtoets zijn met één punt naar beneden bijgesteld, zo meldt het College voor Toetsen en Examens (CvTE) dinsdag. Leerlingen hebben namelijk een "kleine, maar aantoonbare leervertraging" opgelopen door de coronamaatregelen.

Het college heeft vier van de vijf niveaugrenzen aangepast. Alleen de minimale score die nodig is voor de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo) is hetzelfde gebleven.

Door de leervertraging als gevolg van de coronacrisis kan het zijn dat leerlingen op het moment van toetsafname niet over bepaalde absolute kennis beschikken, aldus het college. Dat zegt volgens een woordvoerder echter niets over wat leerlingen kunnen en daarom is de landelijke normering aangepast.

Basisschoolleerlingen krijgen vanaf dinsdag de uitslag van hun Centrale Eindtoets. Veel leerlingen zouden de resultaten eigenlijk eerder krijgen, maar er was meer tijd nodig om de normering aan te passen.

Scholen kiezen zelf welke eindtoets wordt gebruikt

In de uitslag staat of een leerling het beste bij het vmbo, havo of een andere schoolsoort past. Scholen hebben eerder zelf ook al zo'n advies gegeven.

Als leerlingen op basis van de eindtoets hoger worden ingedeeld, kunnen ze daarover met de school in gesprek en wordt het schooladvies mogelijk aangepast. Als een leerling op basis van de eindtoets lager wordt ingedeeld, kan het schooladvies niet naar beneden worden bijgesteld.

De basisscholen krijgen dinsdag de uitslagen van alle eindtoetsen, die ze daarna zelf moeten doorgeven aan leerlingen en hun ouders. Het CvTE is verantwoordelijk voor de Centrale Eindtoets, maar er zijn daarnaast nog vier andere eindtoetsen beschikbaar. Scholen kunnen zelf kiezen van welke toets ze gebruikmaken.