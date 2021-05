Tientallen agenten die zondag aanwezig waren in Breda tijdens de ongeregeldheden na de voetbalwedstrijd NAC Breda-NEC, gaan aangifte doen van poging tot doodslag. Maarten Brink, voorzitter van politievakbond ACP Zeeland-West-Brabant bevestigde dat maandag tegenover Omroep Brabant.

Ook de commandant van de politiemacht doet aangifte van mishandeling of poging tot doodslag. NAC verloor in eigen huis met 1-2 van NEC en liep daardoor promotie naar de Eredivisie mis. Supporters van de club uit Breda zorgden daarna voor onrust en rellen rond het Rat Verlegh Stadion.

Volgens Brink hebben hooligans onder meer geprobeerd een busje van de Mobiele Eenheid (ME) in brand te steken door er vuurwerk onder te leggen, terwijl daar op dat moment politiemensen in zaten. Ook werd er met zwaar vuurwerk en mortierbommen naar agenten gegooid.

Meerdere agenten raakten gewond, laat de politie weten. Een agent liep een botbreuk in zijn hand op. Meerdere politiebussen die werden ingezet zijn aanzienlijk beschadigd geraakt.

Voor de wedstrijd zorgden relschoppers al voor onrust door aanwezig te zijn terwijl ze vanwege de coronamaatregelen het stadion niet in mochten. Na de wedstrijd probeerden ze het stadion alsnog binnen te komen door een hek te forceren. Dat werd voorkomen door de ME.

De politie start een groot onderzoek naar de ongeregeldheden en roept relschoppers op om zich te melden.

NAC veroordeelt geweld en doet zelf ook aangifte

NAC Breda veroordeelt het geweld dat rond het Rat Verlegh Stadion werd gebruikt tegen agenten en beveiligers. "De mate van het geweld tegen de hulpdiensten is ronduit schandalig te noemen", staat in een verklaring van de club en de gemeente Breda.

"Niet alleen het verlies van de finale tegen NEC, maar de mate van agressie en het wangedrag van een aantal personen hebben ervoor gezorgd dat zondag 23 mei 2021 een zwarte bladzijde werd voor Breda en NAC. Dit had niets meer met voetbal te maken en niets met het supporteren van 'je club'."

"In de rellen is fors geweld met wapens gebruikt tegen de politie. Agenten en beveiligers hebben zich in een zeer onveilige en dreigende situatie bevonden en sommigen zijn daarbij ook gewond geraakt." NAC gaat zelf ook aangifte doen, vanwege vernielingen aan het stadion.