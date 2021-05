Een medewerker van een fastfoodrestaurant in Breda is in de nacht van zondag op maandag zwaar mishandeld op het terrein van zijn werkgever. Daarbij is hij onder meer met een lachgasfles op het hoofd geslagen. De politie heeft twee negentienjarige Vlissingers en een twintigjarige man uit Terneuzen aangehouden.

De medewerker van het fastfoodrestaurant aan de Veldsteen stond rond 3.00 uur na het einde van zijn dienst nog wat na te praten met collega's. Op het terrein stond ook een groepje mannen dat lachgas gebruikte, luidruchtig met elkaar praatte en naar het personeel schreeuwde. Een medewerker van het restaurant belde daarom de politie, waarna de mannen verhaal kwamen halen.

Een van hen gaf de medewerker een vuistslag in het gezicht. Een tweede man sloeg het slachtoffer daarna met een lachgasfles op zijn hoofd. Het slachtoffer viel op de grond en bleef roerloos liggen. Hij werd later met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met hem gaat, kan de politie niet zeggen.

De mannen waren inmiddels in een auto vertrokken, maar de politie kon ze niet veel later aanhouden bij een tankstation langs de A58 in Etten-Leur.