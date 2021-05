Na een lange periode van wisselvallig weer en lage temperaturen voor de tijd van het jaar is er een omslag nabij. Een hogedrukgebied jaagt de buien in de tweede helft van de week langzaam maar zeker weg, de zon breekt vaker door en het wordt warmer.

Tweede Pinksterdag is het nog nat. Eerst trekt vanuit het westen een regengebied over het land. Het duurt een tijdje voordat het in het oosten begint te regenen en voordat het in het westen als eerste droog wordt. Zodra dat het geval is, en dat zal in de eerste helft van de middag zijn, breiden opklaringen zich over het land naar het oosten uit. Tegelijkertijd trekken een paar felle buien het land binnen, die met onweer en hagel gepaard kunnen gaan en die ook naar het oosten trekken.

Dinsdag wisselen stapelwolken en de zon elkaar af en vallen diverse buien, met opnieuw kans op hagel en onweer. De westelijke tot zuidwestelijke wind is matig, aan zee af en toe vrij krachtig en met temperaturen tussen 12 en 14 graden is het koud voor de tijd van het jaar.

Ook woensdag is nog een buiige dag. Maar vanaf donderdag volgt een weersverandering. Terwijl lagedrukgebieden naar het oosten wegtrekken, bouwt zich in onze omgeving een hogedrukgebied op. Dankzij het droge weer en de steeds vaker schijnende zon, gaan de temperaturen omhoog. Vrijdag kan het in het zuiden 20 graden of nog iets warmer worden. Vanaf zaterdag lukt dat op steeds meer plaatsen.