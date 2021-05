Op maandag komt er veel bewolking voor en valt er geregeld een regenbui. Die regen trekt in de middag richting het oosten weg en in het westen breekt langzaam de zon door.

Later in de middag en avond kan het opnieuw gaan regenen, waarbij hagel en onweer mogelijk zijn. Tussen de buien door kan even de zon schijnen.

Vooral het zuiden krijgt te maken met stevige buien en daarom heeft het KNMI code geel afgegeven voor Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. Daar kunnen ook windstoten voorkomen tot 65 kilometer per uur.

De temperatuur komt maandag uit op 13 graden in het noorden tot zo'n 15 à 16 graden in het zuiden. Er staat een matige wind vanuit het zuidwesten.

