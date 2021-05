De politie heeft vier mensen aangehouden naar aanleiding van de ongeregeldheden zondag rond stadion De Kuip in Rotterdam.

Een van de aangehouden personen stond gesignaleerd voor een zware mishandeling van eerder dit jaar, meldt de politie. De politie meldt dat er op basis van videobeelden mogelijk nog meer verdachten aangehouden worden.

Volgens de politie gooiden de supporters met onder meer stenen en vuurwerk naar de politie. Daarbij zijn twee politiepaarden gewond geraakt.

De ongeregeldheden begonnen nadat Feyenoord in De Kuip met 2-0 van FC Utrecht had gewonnen en daarmee een een plek in de tweede voorronde van de Conference League had veiliggesteld.

De Mobiele Eenheid (ME) greep in toen supporters vuurwerk over hekken voor het stadion gooiden. Politiebusjes met leden van de mobiele eenheid erin zorgden ervoor dat de groep uiteenviel. Rond 15.15 uur was de rust weer teruggekeerd.