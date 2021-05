Het is al geruime tijd koud en wisselvallig voor deze tijd van het jaar in Nederland. In de loop van komende week stijgt de temperatuur echter naar niveaus die normaal zijn voor eind mei.

Maandag en dinsdag krijgt het hele land te maken met een hoop regen, terwijl er buien oostwaarts trekken. In de middag kan op meerdere plekken zelfs hagel en onweer voorkomen. Het wordt nergens in het land warmer dan 15 graden.

Woensdag blijven de temperaturen in het land rond de 14 graden hangen, maar zijn er wel langere droge perioden, met af en toe wat zon.

Vanaf donderdag is er meer kans op hogere temperaturen. De gemiddelde temperatuur zal nog altijd rond de 15 graden zijn, maar op meerdere plekken kan het een paar graden warmer zijn.

In het weekend is het vrijwel overal droog en zet de temperatuurstijging door. Op vrijdag en zaterdag is 17 graden het maximum, zondag kan het tot 20 graden worden.