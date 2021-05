De Mobiele Eenheid (ME) heeft zondag ingegrepen bij De Kuip. Een groep van ongeveer tweehonderd aanhangers van Feyenoord die vuurwerk afstak en over het hek voor het stadion gooide, is daar uit elkaar gedreven.

De politie riep de aanwezigen op weg te gaan. Toen dat niet gebeurde zijn meer dan tien politiebussen, politie te paard en ook het waterkanon ingezet om de groep weg te krijgen bij het stadion.

In De Kuip speelde Feyenoord tegen FC Utrecht om een plaats in de tweede voorronde van de Conference League. Feyenoord won met 2-0, waarna de fans buiten het stadion juichten en veel vuurwerk afstaken. Toen vuurwerk over het hek werd gegooid dat voor het stadion staat, greep de politie in. Politiebusjes met leden van de mobiele eenheid erin zorgden ervoor dat de groep uiteenviel.

In het stadion hebben 6.500 supporters van Feyenoord de wedstrijd gezien. Bezoekers die na de wedstrijd, sommigen met kinderen, in de auto wilden stappen om naar huis te gaan konden aanvankelijk niet weg door de onrust. Dat lukte uiteindelijk wel; via een omweg naar de Olympiaweg en de Stadionweg konden ze alsnog richting snelweg. Bij de uitvalsweg naar de snelweg stond ook politie.

Aanhangers van FC Utrecht juichten zondagochtend met gezang en vuurwerk de spelers toe die op weg gingen naar de wedstrijd in De Kuip. Onderweg naar Rotterdam passeerde de Utrecht-bus ook Frans van Seumeren, de eigenaar van FC Utrecht, die met zijn vrouw langs de kant van de A12 stond om de spelers uit te zwaaien.