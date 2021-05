Zondag en maandag is het Pinksteren: twee officiële feestdagen. Veel Nederlanders zijn beide dagen vrij, maar lang niet iedereen weet de betekenis van Pinksteren (nog). Wat vieren we dan eigenlijk? Een spoedcursus.

Pinksteren is de laatste christelijke feestdag in een reeks die vooral over het leven van Jezus gaat. Zijn leven volgens de Bijbel in een (heel kleine) notendop:

Met Kerst vieren christenen de geboorte van Jezus

Op Goede Vrijdag stierf hij aan het kruis

Met Pasen stond hij op uit zijn graf

Met Hemelvaartsdag steeg hij op naar God in de hemel. Maar hij beloofde zijn volgelingen niet in de steek te laten

Met Pinksteren kregen die volgelingen de hulp die ze nodig hadden om Jezus' verhaal te verspreiden

Pinksteren is de dag waarop volgens christenen de Heilige Geest (zeg maar: de geest van God) naar de aarde ging. De 'uitstorting van de Heilige Geest' wordt dat ook wel genoemd.

Volgens de Bijbel zaten de twaalf discipelen (de belangrijkste volgelingen van Jezus) op Eerste Pinksterdag bij elkaar. Ze waren aan het bidden en dachten na over hoe ze het verhaal van Jezus konden verspreiden nu hij niet meer op aarde was, maar hadden daar nog geen antwoord op.

Plotseling hoorden ze iets wat klonk als een zware windvlaag, en zagen ze een soort vlammen voor en boven zich. Dat zorgde ervoor dat ze werden "vervuld van de Heilige Geest". Kortom, vanaf dat moment droegen ze de geest van God in zich.

Daarmee konden de discipelen ineens allerlei vreemde talen spreken. Met die talen konden ze heel veel mensen bekeren tot het christendom, wat ze eerder niet was gelukt. In een dag tijd zouden drieduizend mensen gelovig zijn geworden.

Doordat in één klap zo veel mensen bekeerd werden, wordt Pinksteren gezien als de start van de christelijke kerk. In het jaar 310 werd de dag vastgelegd als de vijftigste dag na Pasen. Vandaar de naam Pinksteren: die stamt af van pentekonta, het Griekse woord voor vijftig.

In de middeleeuwen werd het een kerkelijke feestdag, hoewel 'feestdagen' een beter woord is. Op sommige plekken werd het drie dagen gevierd, op andere plekken wel acht.

Sinds de invoering van de Zondagswet in 1815 heeft Nederland officieel twee Pinkster-feestdagen. Toen kregen we ook officieel twee kerstdagen en twee paasdagen, plus een Goede Vrijdag en een Hemelvaartsdag.

Dat iets een officiële feestdag is, betekent trouwens nog niet dat je recht op een vrije dag hebt. Er is geen wet die dat bepaalt. Meestal staat het wel in je contract of de cao.