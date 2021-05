De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag opnieuw een controle gehouden bij de afrit Hedel van de A2. In die Gelderse plaats is een fruitbedrijf gevestigd waar een omvangrijke afpersingszaak speelt. Vorig weekend was er ook al een grootscheepse controle in die omgeving.

Wat is er aan de hand met het fruitbedrijf in Hedel? Medewerkers van De Groot Fresh Group worden al twee jaar bedreigd.

In mei 2019 werd een lading cocaïne ontdekt in een van de fruittransporten, waarop het bedrijf de politie informeerde.

Daarop eisten afpersers 1,5 miljoen euro 'schadevergoeding', zonder succes.

Na het oppakken van de hoofdverdachte kregen (ex-)medewerkers en familieleden van het fruitbedrijf te maken met geweld.

Zo werd een handgranaat tegen de woning van een zoon van een directielid gegooid, werden huizen beschoten en raakten twee ex-medewerkers gewond door brandstichting.

Een politiewoordvoerder zegt dat delen van de gemeente Maasdriel, waar Hedel onder valt, zijn aangewezen als veiligheidsrisicogebied. De politie mag in het veiligheidsrisicogebied auto's doorzoeken en mensen preventief fouilleren.

Over de resultaten van de controle kon de politiewoordvoerder nog niets zeggen. Op beelden van Omroep Gelderland is te zien dat een auto in beslag werd genomen en werd afgevoerd. Ook zou daarbij iemand zijn meegenomen naar het bureau.

Vorig weekend werden in dezelfde omgeving meer dan honderd auto's gecontroleerd, maar geen wapens gevonden. Er werd wel opgetreden vanwege verkeersovertredingen: een bestuurder was onder invloed van alcohol. Daarnaast werd een auto in beslag genomen van iemand die voor de derde keer betrapt werd op rijden zonder rijbewijs.