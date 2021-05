Hoewel het huidige lenteseizoen het koudste is sinds 2013, betekent dat niet dat Nederlanders straks ook koukleumen in de zomer, meldt Weerplaza zondag. Sterker nog, de kans dat na een koude lente ook een koele zomer volgt, is relatief gezien klein.

De meteorologen legden alle lentes en zomers van de afgelopen 120 jaar naast elkaar en zagen dat in 15 procent van alle jaren een koude lente én zomer plaatsvonden. Dat gebeurde voor het laatst in 1987. In net iets minder dan de helft van alle jaren was het juist (te) warm in beide seizoenen. In de overige gevallen was de lente relatief koud en de zomer te warm, en andersom.

Het weer in de zomer wordt ook niet bepaald door de voorafgaande lente, aldus meteoroloog Wilfred Janssen. "Een warme lente geeft geen garantie voor een warme zomer, of andersom. Het weer in ons land is grillig en niet geprogrammeerd om uitschieters van voorgaande periodes te compenseren."

Als in een jaar zowel de lente als zomer bijvoorbeeld te warm verliepen, viel dat te verklaren aan de hand van de geldende klimaatnormen in die tijd, legt Janssen uit.

Weeronline stelt dat alleen het eerste deel van de zomer kan worden beïnvloed door de omstandigheden in de lente. Na een koude lente kan bijvoorbeeld het zeewater nog fris zijn, wat ervoor kan zorgen dat koude wind vanuit de Noordzee de temperatuur in het land doet dalen.

Volgens Weerplaza verwachten veel Nederlanders dat na een koude lente een warme zomer volgt. Dit jaar zou dat geloof dan extra sterk zijn, gezien de gemiddelde temperatuur dit seizoen niet boven de 8,0 graden kwam. Dat is bijna twee graden lager dan gemiddeld. Het betreft de koudste lente sinds 2013, toen het met een gemiddelde temperatuur van 7,3 graden de koelste lente was in veertig jaar. Toen volgde echter een vrij warme zomer.