De politie zoekt nog minstens drie verdachten die te maken zouden hebben met de gewelddadige overval in Amsterdam-Noord afgelopen woensdag. De zes verdachten die al waren aangehouden, blijven zeker twee weken langer vastzitten, maakte het Openbaar Ministerie (OM) zaterdag bekend.

Het OM heeft nog niet bekendgemaakt naar wie ze nog op zoek is. Wel is nu meer duidelijk over vijf van de zes verdachten die wel al zijn aangehouden. Die zijn allemaal tussen de 24 en 40 jaar oud en komen uit Frankrijk of België. Wie de zesde aangehouden man precies is, kan de politie nog niet met zekerheid zeggen.

Bij de schotenwisseling die ontstond tijdens de achtervolging, kwam één verdachte om. Dit was een 37-jarige man uit Frankrijk. Twee anderen raakten gewond. "Eén van hen was lichtgewond, de andere gewonde verdachte wordt nog in het ziekenhuis behandeld maar wordt daar vermoedelijk snel uit ontslagen", aldus het OM.

Of de verdachten door een politiekogel werden geraakt of door 'eigen' schoten, wordt nog onderzocht door de Rijksrecherche.

Wilde achtervolging in een weiland

De overval op een waardetransport werd woensdagmiddag bij Schöne Edelmetaal aan de Meeuwenlaan in Amsterdam gepleegd en eindigde in Broek in Waterland, met een wilde achtervolging door de politie in een weiland. Daarbij werd over en weer geschoten, onder meer met de automatische wapens van de daders.

Wat de precieze waarde was van het transport moet nog uit onderzoek blijken. Een buit van ongeveer 50 miljoen euro zou in elk geval zijn teruggevonden.