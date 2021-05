De politie gaat ervan uit dat een 29-jarige man uit Amstelveen die vrijdagavond werd opgepakt verantwoordelijk is voor de vijfvoudige steekpartij in de Amsterdamse wijk De Pijp. Enkele getuigen zouden het gedrag van de man hebben beschreven als "verward". Volgens de politie gaat het niet om een bekende van justitie. De man wordt zaterdag verhoord.

Het huis van de verdachte is in de nacht van vrijdag op zaterdag doorzocht. Een auto en diverse gegevensdragers zijn in beslag genomen.

De lokale driehoek, waarin de gemeente, het Openbaar Ministerie en de politie vertegenwoordigd zijn, heeft ook meer bekendgemaakt over de slachtoffers. Zo blijkt het dodelijke slachtoffer een 64-jarige Amsterdammer. De andere vier slachtoffers zijn afkomstig uit Amsterdam en Haarlem en zijn in de leeftijd van 21 tot en met 28 jaar. Volgens de politie lijkt er geen verband te zijn tussen de slachtoffers. Zij worden alle vier nog behandeld in het ziekenhuis.

Het onderzoeksteam onder leiding van het Openbaar Ministerie heeft op dit moment geen directe aanwijzingen dat bij de steekpartij in Amsterdam sprake was van een terroristisch motief. Alle opties worden echter opengehouden.

Hulpdiensten rukten groots uit nadat er meldingen over de steekpartij binnenkwamen. Twee traumahelikopters en een politiehelikopter werden ingezet en leden van de Dienst Speciale Interventies (DSI) waren aanwezig. De DSI hoefde uiteindelijk niet in te grijpen.

De omgeving van de Ferdinand Bolstraat was ruim afgesloten. Trams van vervoersbedrijf GVB mochten enige tijd niet in De Pijp stoppen, terwijl bewoners alleen onder begeleiding het gebied in mochten. Het gebied werd zaterdagochtend weer vrijgegeven. De politie heeft het materieel opgeruimd en de linten weggehaald, waardoor onder meer de Ferdinand Bolstraat weer begaanbaar is.