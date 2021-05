Vijf mensen zijn vrijdagavond rond 23.15 uur afzonderlijk neergestoken in de omgeving van de Ferdinand Bolstraat in Amsterdam, meldt de politie. Een van hen is ter plaatse overleden. De andere vier zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Een 29-jarige man uit Amstelveen is aangehouden.

Het onderzoeksteam onder leiding van het Openbaar Ministerie heeft op dit moment geen directe aanwijzingen dat bij de steekpartij in Amsterdam sprake is van een terroristisch motief. Wel worden alle opties vooralsnog opengehouden, meldt de Driehoek Amsterdam, waarin de gemeente, justitie en politie bij elkaar zitten.

Rond 23.00 uur kwamen de eerste meldingen van het incident binnen, waarna de politie een klopjacht op de dader begon. De politie gaat er van uit dat één persoon de vijf mensen heeft gestoken in de wijk De Pijp.

Er waren veel hulpdiensten aanwezig en twee traumahelikopters werden opgeroepen. Ook werd een politiehelikopter ingezet. Leden van de Dienst Speciale Interventies (DSI) waren eerder op de avond aanwezig in de omgeving, maar hebben niet opgetreden.

De omgeving, waaronder de kruising Ceintuurbaan en Ferdinand Bolstraat, was ruim afgesloten. In de Scheldestraat iets verderop deed de forensische opsporing onderzoek en maakte foto's. Vervoersbedrijf GVB meldde dat trams en de metro in de buurt werden omgeleid of niet in De Pijp stopten.

Bewoners mochten alleen onder begeleiding het gebied in.

Amsterdamse driehoek betuigt medeleven

De Amsterdamse driehoek laat weten in de nacht van vrijdag op zaterdag met elkaar te hebben gesproken over de steekincidenten en het lopende onderzoek. In de loop van zaterdag zal de driehoek met meer informatie komen.

De driehoek betuigt "medeleven aan de nabestaanden van het dodelijk slachtoffer en wenst de gewonden een spoedig herstel en sterkte voor al hun naasten". De gemeente zal de komende tijd de sentimenten en eventuele onrust in De Pijp goed in de gaten houden en er wordt slachtofferhulp ingeschakeld.