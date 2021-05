De gemeente Den Haag gaat vervangende woonruimte aanbieden aan mensen van wie de woning onbewoonbaar is verklaard als gevolg van de grote brand van donderdag. Dat schrijft burgemeester Jan van Zanen vrijdag in een brief aan de gemeenteraad.

Na de grote brand donderdag in de Wouwermanstraat in de Schilderswijk werden circa veertig huizen onbewoonbaar verklaard. De woningen liepen naast brandschade ook roetschade en waterschade door het blussen op. De brand trof ook een moskee.

"Voor de bewoners die uiteindelijk niet meer kunnen terugkeren naar hun huis, zal vervangende woonruimte worden gezocht, als zij niet zelf onderdak hebben gevonden. Ook voor de moskee wordt uitgekeken naar een alternatieve ruimte", schrijft burgemeester Van Zanen.

In de nacht van donderdag op vrijdag werden 43 mensen al opgevangen in een hotel. Een deel van de getroffenen heeft al onderdak gevonden bij vrienden of familie.

Eerder op de dag kregen gedupeerden al tijdelijke logeerwoningen van huisvester Staedion aangeboden. De brandweer en de politie doen nog onderzoek naar hoe de brand heeft kunnen ontstaan. Daarbij wordt volgens Van Zanen ook "mogelijke overbewoning" onderzocht.

Voor de getroffen moskee werd een crowdfundingactie gestart. Slechts negentien uur nadat de actie van start was gegaan, was het streefbedrag van 100.000 euro al binnen. Ook voor de getroffen inwoners is een inzamelingsactie gestart, waarbij naast geld ook kleding, toiletspullen en speelgoed gedoneerd kunnen worden.