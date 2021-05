De rechtbank in Amsterdam heeft vrijdag beslist dat de advocaten in het Marengo-proces inzage moeten krijgen in de lang verzwegen iPhone die kroongetuige Nabil B. in zijn cel had. Ook moet het Openbaar Ministerie (OM) uitleg geven over wat er is afgesproken over eventuele strafkorting.

Volg dit verhaal Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Ridouan T.

B. had de veelbesproken telefoon gedurende een periode van eind 2017 tot begin februari 2018 in zijn cel, maar loog hierover toen hem hier op de zitting naar werd gevraagd. B. deed dit naar eigen zeggen uit veiligheidsoverwegingen.

De verdediging denkt echter dat B. iets te verbergen heeft en zegt hiervoor aanwijzingen te zien in de ruim tweehonderd berichten die al zijn verstrekt. Het AD meldt dat het de politie ook is gelukt om de door de kroongetuige verwijderde berichten terug te halen.

Dat de advocaten inzage krijgen, betekent dat ze de berichten op bijvoorbeeld een politiebureau kunnen inzien. De gesprekken worden vooralsnog niet aan het dossier toegevoegd. Waarom dat niet gebeurt, is niet duidelijk.

Rechtbank wil meer weten over afspraken met Nabil

De rechtbank besliste ook dat het OM uitleg moet geven over welke afspraken er met B. zijn gemaakt betreffende zijn voorwaardelijke invrijheidstelling. De regels hiervoor veranderen vanaf 1 juli.

Normaal gesproken komt iemand in aanmerking voor voorwaardelijke invrijheidstelling na het uitzitten van twee derde van zijn of haar straf. Met de nieuwe regels is dit maximaal twee jaar vóór het einde van iemands straf.

De kroongetuige krijgt in ruil voor zijn verklaringen 50 procent strafkorting als het gaat om de strafeis. Het OM heeft al laten weten twaalf jaar te zullen eisen voor zijn aandeel in strafbare feiten.

Volgens de kroongetuige zijn hem ook toezeggingen gedaan dat die nieuwe regeling niet voor hem zal gelden. De rechtbank wil daarom precies weten wat er tussen de kroongetuige en OM is besproken en afgesproken.

Het Marengo-proces met Ridouan T. gaat woensdag verder met het inhoudelijk bespreken van een van de liquidaties waar deze zaak om draait.