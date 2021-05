Per 1 juli 2022 is het verboden om smaakjes zoals appeltaart, winegum of pina colada toe te voegen aan e-sigaretten, maakt het ministerie vrijdag bekend. Het verbod op het toevoegen van de smaakstoffen aan de vloeistof van een e-sigaret moet het roken minder aantrekkelijk maken voor jongeren.

Het verbod werd vorig jaar al bekendgemaakt door demissionair staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid, Welzijn en Sport). Het streven was om het verbod in het voorjaar van 2021 door te voeren, maar dat is 1 juli 2022 geworden.

E-sigaretten zijn er in allerlei smaken, zoals appeltaart, winegum of mojito. Als het verbod ingaat, mogen ze alleen nog naar tabak smaken. Maar voor het verbod daadwerkelijk in werking kan treden, moet een lijst worden samengesteld met smaakstoffen die nog wel toegestaan gaan zijn. Die lijst gaat vanaf 1 juli 2022 gelden, aldus het ministerie.

De legio smaakjes zouden vooral veel in trek zijn bij jongeren, zegt het ministerie. Het gebruik van een e-sigaret zou er daarnaast toe leiden dat jongeren op een gegeven moment overstappen op tabakssigaretten.

Tegelijkertijd is er steeds meer wetenschappelijk bewijs over de schadelijkheid van het gebruik van e-sigaretten en over hoe verslavend ze zijn, onder meer van het Trimbos-instituut. "Het kabinet kiest er daarom voor om de e-sigaret verder te ontmoedigen behalve voor mensen die graag willen stoppen met roken en het echt niet voor elkaar krijgen met de reguliere, bewezen effectieve methoden."