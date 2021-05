Het streefbedrag van de crowdfundingsactie voor de door brand getroffen Haagse moskee is vrijdag bereikt. Het doel was 100.000 euro op te halen. Slechts negentien uur nadat de actie van start was gegaan, was dat bedrag al binnen.

In het begeleidende bericht van de actie zegt de voorzitter van de moskee te verwachten dat er niks meer te redden valt. "We moeten er samen voor zorgen dat de broeders en zusters zo snel als mogelijk weer naar hun geliefde moskee kunnen terugkeren", schrijven de initiatiefnemers.

De brandweer kreeg in de nacht van vrijdag rond 3.00 uur een melding binnen over een brand in een woning aan de Wouwermanstraat in de Schilderswijk. De brand breidde zich snel uit naar omliggende woningen en de El Fath-moskee in het woningblok.

Door de brand werden zo'n veertig woningen in ieder geval tijdelijk onbewoonbaar. Verschillende bewoners brachten de nacht van donderdag op vrijdag door in een hotel, anderen verbleven bij vrienden of familie.

Donderdag startte ook een inzamelingsactie voor de bewoners. Bij deze actie gaat het om het inzamelen van kleding, toiletspullen en speelgoed. Daarnaast kunnen mensen een geldbedrag storten, zodat daarvan spullen voor de slachtoffers kunnen worden gekocht.