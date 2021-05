De gemeente Bodegraven-Reeuwijk start een rechtszaak wegens smaad en laster tegen drie complotdenkers die de afgelopen maanden ongefundeerde berichten hebben verspreid over vermeende pedonetwerken en rituele kindermoorden in de gemeente. De complotdenkers weigeren de berichten te verwijderen.

In februari leidden oproepen op sociale media ertoe dat grote groepen mensen onder meer in Bodegraven bloemen kwamen leggen op graven van vermeende slachtoffers van vermeende rituele kindermoorden. Bij de graven plaatsten de bezoekers bordjes met daarop teksten als 'slachtoffers van kindermisbruik' en 'satanische pedoterreur'. Bij de gemeente kwamen tientallen bedreigingen binnen.

In maart kondigde Bodegraven een noodverordening af en huurde beveiligers in om te voorkomen dat complotdenkers nog langer de begraafplaats opgaan. Maar online gingen de ongefundeerde beschuldigingen door. En dat moet nu stoppen, vinden ze bij de gemeente.

Volgens de complotdenkers zou RIVM-directeur Jaap van Dissel een van de misbruikplegers zijn geweest; zijn adres werd gedeeld op sociale media. In een strafzaak tegen twee vrouwen die Van Dissel hadden bedreigd stelde de rechter vast dat er voor de beschuldigingen geen spat bewijs is. Op 12 mei veroordeelde de rechter de ene vrouw tot acht weken cel waarvan vier voorwaardelijk, de ander kreeg een celstraf van zes weken waarvan vier voorwaardelijk.

Verhalen over pedonetwerken begonnen na 'hervonden herinnering'

De oorsprong van de verhalen over de pedonetwerken begint bij de uit Bodegraven afkomstige Joost Knevel die tegenwoordig in Spanje woont. Hij beweert dat hij een 'hervonden herinnering' heeft aan pedoseksueel misbruik in zijn jeugd. Als kind zou hij getuige zijn geweest van misbruik van kinderen door een plaatselijke huisarts en ook door Van Dissel die op dat moment medicijnen studeerde in Leiden.

Zijn verhaal werd opgepikt door corona-activist Wouter Raatgever en journalist Micha Kat. Raatgever verzet zich tegen het coronabeleid en vindt onder meer dat Jaap van Dissel en premier Mark Rutte door het leger van hun bed moeten worden gelicht en dat gezondheidsorganisatie WHO wordt geregeerd door 'de deep state'.

Voormalig NRC-medewerker Micha Kat werd door de Volkskrant 'de ongekroonde koning van het gekkenhuis' genoemd. Die kwalificatie vond de rechter in 2017 acceptabel omdat Kat al jaren "vooralsnog ongefundeerde beschuldigingen op niet mis te verstane bewoordingen onder de aandacht van het publiek brengt".

Kat moet nog zes maanden gevangenisstraf uitzitten wegens bedreigingen aan het adres van onder meer NOS-hoofdredacteur Marcel Gelauff en woont tegenwoordig in Ierland om zo zijn straf te ontlopen. Eind vorig jaar is Kat aangehouden na een verzoek om uitlevering door Nederland, maar hij kwam op borgtocht vrij.

'Affaire heeft diepe wonden in Bodegraven geslagen'

Burgemeester Christaan Van der Kamp van Bodegraven-Reeuwijk - die werd uitgemaakt voor pedoburgemeester - zei onlangs in VNG Magazine dat de affaire in zijn gemeente diepe wonden heeft geslagen.

Hij pleitte voor uitbreiding van de bevoegdheden van burgemeesters, omdat hij nu niets kan doen tegen digitale lastercampagnes. "Daar wil ik tegen kunnen optreden. Dat betekent dat ik YouTube kan verordenen een bepaalde video niet te plaatsen."

De gemeente deed deze maand ook al aangifte van bekladding van onder meer het gemeentehuis in Bodegraven. Op de gevel van het stadhuis werd onder meer de leus 'Dissel moord' gespoten. De leuzen zijn inmiddels verwijderd.