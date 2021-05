De politie heeft woensdagavond een tweede verdachte van een schietpartij in de Amsterdamse Maassluisstraat aangehouden. Tijdens de politie-actie in meerdere woningen werden onder meer vuurwapens en handgranaten aangetroffen. Bij het schietincident op 16 mei kwam een 27-jarige vrouw om het leven.

De vrouw werd op die avond rond 19.40 uur beschoten toen zij met een bijrijder in haar auto zat. Ze raakte zodanig gewond, dat ze later in het ziekenhuis aan haar verwondingen overleed. De bijrijder bleef ongedeerd.

De twee schutters zouden automatische vuurwapens hebben gebruikt en na de schietpartij met een zilvergrijze bestelauto zijn gevlucht. Dit voertuig zou zijn bestuurd door een derde persoon en later op de dag uitgebrand zijn aangetroffen in de August Vermeylenstraat.

De politie hield eerder al een twintigjarige man aan wegens mogelijke betrokkenheid bij de fatale schietpartij. Donderdag besliste de rechter-commissaris dat hij langer in de cel moet blijven. Over zijn mogelijke rol is niks bekendgemaakt.

De tweede verdachte werd woensdag aangehouden in een woning aan de Nolenstraat. Beide verdachten zitten in volledige beperkingen en mogen daarom geen contact met anderen hebben