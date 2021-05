Zeker acht van de vijftien verdachten en hun advocaten zullen niet meer aanwezig zijn bij het megaproces tegen de vermeende Osse wapen- en drugshandelaar Martien R. en zijn familieleden. Dat hebben de advocaten vrijdag laten weten.

Het gaat om Martien zelf, maar ook om zijn zoon Anton R., broer Toon, schoonzoon Bart H., vermeend rechterhand Arnold M., neef Toon en Kaan D., een vriend van Anton R. Ook de advocaat van oom Martien van de P. bevestigde dat zij niet meer komen.

Het is een direct gevolg van het afwijzen van alle verzoeken van de advocaten, die op de eerste twee zittingsdagen lieten weten dat er in hun ogen sprake is van een oneerlijk proces. De kritiek concentreerde zich vooral op de afluisteroperatie in deze zaak.

De advocaat van R., Jan-Hein Kuijpers, vroeg vrijdag bij aanvang van de zitting het woord en liet weten dat hij op verzoek van zijn cliënt niet langer bij het proces aanwezig zal zijn. De raadsman kondigde al aan dat meer advocaten zijn voorbeeld zouden volgen.

R. voegde hieraan toe erg boos te zijn en het gevoel te hebben dat hij al veroordeeld is. Beide mannen verlieten daarop demonstratief de zaal.

Rechtbank beraadt zich op voortgang proces

R. wordt gezien als leider van een criminele organisatie die zich onder meer bezighield met de handel in cocaïne en wapens. Bij doorzoekingen in Oost-Brabant leverde onder andere de vondst op van automatische vuurwapens, xtc-pillen en MDMA-kristallen op.

Er zijn twee maanden ingeruimd voor dit proces. De rechtbank in Den Bosch zal moeten beslissingen in welke vorm dit moet gebeuren. Verdachten kunnen gedwongen worden de zitting bij te wonen.