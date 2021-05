De Amsterdamse politiechef Frank Paauw zei in het televisieprogramma Nieuwsuur over de overval van woensdag in Amsterdam-Noord dat de politie aanneemt "dat de gestolen buit helemaal is teruggevonden".

De overvallers hadden het gemunt op een waardetransportauto met edelmetalen die een waarde zouden hebben van 50 miljoen euro. "Het was goud van juweliers en andere waardevolle spullen. Ik heb bedrag van 50 miljoen euro ook gehoord, of dat klopt moet uit onderzoek blijken. De aanname is dat alle gestolen buit is teruggevonden", zei Paauw.

Tot nu toe zijn zes verdachten van de overval aangehouden, twee raakten daarbij gewond. Een zevende verdachte overleed. De politie zoekt nog zeker twee andere, voortvluchtige verdachten. Volgens Paauw zijn er meer verdachten dan tot nu toe bekend.

Hij was zeer te spreken over het optreden van de agenten. "Ik ben bijzonder trots. Ik was gisteren bij de debriefing, dan hoor je hoe vastberaden mensen zijn geweest. Agenten die door een sloot gaan om er achteraan te gaan. Daar heb ik respect voor. Maar onze mensen zijn geen cowboys, die doen dit gecoördineerd en met hulp van de politiehelikopter."

Er is woensdag geestelijke opvang geweest voor de agenten. "Collega's worden gehoord als getuige, maar krijgen allemaal een advocaat. Dit heeft een enorme impact."