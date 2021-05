Het uitkammen van een afgezet gebied in het Belgische Nationaal Park Hoge Kempen in de zoektocht naar de voortvluchtige militair Jürgen C. heeft niets opgeleverd, meldt het federaal parket. C. is sinds maandag spoorloos en heeft in een brief kenbaar gemaakt dat hij het gemunt heeft op virologen en "het regime".

Volg dit verhaal Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Belgische militair Jürgen C.

Procureur Wenke Roggen maakte donderdagavond laat bekend dat de massale zoektocht door 250 politieagenten en 150 militairen naar de 46-jarige rechts-extremist tot dusver zonder resultaat is gebleven. "De sweeping van de perimeter heeft niet geleid tot het aantreffen van de gezochte persoon", aldus Roggen. "De zoektocht gaat nu verder."

Er kwam geen antwoord op de vraag of C. zich in het gebied bevindt. Ook op de vraag of er nog andere aanwijzingen zijn in het onderzoek, werd geen antwoord gegeven. Evenmin werd bevestigd of vrijdag nog verder wordt gezocht.

Een colonne van een dertigtal politievoertuigen is na het uitkammen van het afgezette gebied in de nacht van donderdag op vrijdag teruggekeerd naar een toegangspoort van het nationaal park, waar het intussen rustig is geworden qua activiteit van politie en leger. Een moskee in de nabijgelegen plaats Eisden-Tuinwijk heeft voor de nacht extra bewaking gekregen van agenten van de lokale politie.

Het uitkammen van het gebied ging donderdag aan het einde van de middag van start. Het uitgekamde gebied heeft een omtrek van zo'n 20 kilometer. De klopjacht naar de schietinstructeur heeft in Nederland tot gevolg gehad dat het knooppunt Kerensheide bij het Limburgse Stein donderdag werd afgezet. Nederlandse politie-eenheden in de grensstreek staan "op scherp" zolang C. gezocht wordt, heeft een woordvoerder van de Landelijke Eenheid gezegd.

Politie trof afscheidsbrieven en zware wapens aan

De zoektocht begon nadat C. maandagavond niet was teruggekeerd naar huis en er dinsdag afscheidsbrieven en zware wapens waren gevonden.

De voortvluchtige militair bedreigde onder anderen viroloog Marc Van Ranst, die uit voorzorg is ondergedoken. De politie kwam eerder op donderdag in actie bij zijn huis in Leuven nadat een ooggetuige een paar kilometer verderop een man had gezien die op de gezochte Afghanistanveteraan leek. Er werd echter niemand aangetroffen.