Als het aan het Openbaar Ministerie ligt, krijgt journalist Ans Boersma een taakstraf van 120 uur en een maand voorwaardelijke celstraf voor valsheid in geschrifte. Volgens de officier van justitie heeft de vrouw gelogen bij de visumaanvraag van haar toenmalige vriend Aziz A. in 2014.

Zo is bij de aanvraag een vals diploma en een vals paspoort van A. overhandigd. De man zit sinds 2018 in Nederland vast. Volgens justitie was hij een hooggeplaatst persoon binnen rebellengroep Jabhat al-Nusra en valt hij te linken aan diverse moorden.

Het OM denkt dat Boersma vrij snel nadat de twee elkaar leerden kennen in Turkije, waar zij als correspondent werkte voor Het Financieele Dagblad, kennis kreeg van de zaken waar haar inmiddels ex-vriend nu voor wordt vervolgd. Desondanks zou ze hem hebben willen helpen aan een toeristenvisum voor Nederland.

Bij de rechtbank is haar onder meer voorgehouden dat ze bij de aanvraag voor zijn toeristenvisum had kunnen opmerken dat de datum van de uitreiking van zijn diploma een datum was waarop hij vastzat in Syrië. "Het is ook onvoorstelbaar dat ze zich, als journalist, niet verder heeft verdiept in Jabhat al-Nusra toen hij haar vertelde daarbij betrokken te zijn geweest", aldus de officier van justitie. A. zou haar hebben verteld dat hij afstand nam van de organisatie toen de strijd te heftig werd.

Boersma ontkent dat ze van verleden toenmalige vriend wist

De vrouw ontkent dat ze wist van het verleden van haar toenmalige vriend en zijn intentie langer in Nederland te blijven. "Ik zat helemaal niet te wachten op een man op mijn bank. Ik zou hem gewoon weer op Schiphol afzetten", aldus Boersma.

Dat er verschillende namen op zijn documenten stonden, vond de journalist desgevraagd ook niet gek. "Op mijn paspoort staat ook Johanna Cornelia." Het toeristenvisum van de man werd destijds afgewezen. A. heeft uiteindelijk hier asiel aangevraagd en werd in 2017 door Syriërs herkend als jihadist in het Amsterdamse debatcentrum De Balie bij een discussiebijeenkomst.

Als gevolg van informatieverstrekking van het OM naar de Turkse autoriteiten is Boersma uiteindelijk Turkije uitgezet. Volgens Marq Wijngaarden, de advocaat van de vrouw, had het nog veel erger kunnen aflopen. "Human Rights Watch heeft Turkije eerder betiteld als de wereldleider van het gevangenzetten van journalisten." Hij heeft daarom in de ochtend tevergeefs geprobeerd het OM niet-ontvankelijk te verklaren in de zaak tegen de vrouw.

Boersma kreeg deze maand een schadevergoeding van de Nederlandse staat. Volgens haar handelde Nederland onrechtmatig door een rechtshulpverzoek aan Turkije te doen in de strafzaak tegen haar toenmalige vriend. Om lange procedures te voorkomen, is er een schikking getoffen, zo meldde ze in gesprek met Villamedia. De schadevergoeding staat los van de strafzaak.