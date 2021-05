Door de brand in de Wouwermanstraat in de Haagse Schilderswijk zijn zo'n veertig woningen onbewoonbaar verklaard, zei een brandweerwoordvoerder donderdagmiddag in een extra televisie-uitzending van Omroep West. De woningen liepen naast brandschade ook roetschade en waterschade door het blussen op. De brand trof ook een moskee.

Bij de brand raakte voor zover bekend niemand gewond. Tientallen woningen in de buurt zijn ontruimd. Hoeveel mensen rechtstreeks getroffen zijn door de brand is nog niet precies bekend, maar volgens de brandweer verblijven momenteel zo'n vijftig mensen in een speciale noodopvang. Een onbekend aantal is bij familie of donderdag naar werk gegaan.

De brand ontstond rond 3.00 uur. Zo'n tachtig tot honderd brandweerlieden zijn ingezet om het vuur te blussen. Donderdagmiddag is de brandweer nog bezig met het "nacontroleren" van de brand. Met een drone en hoogwerkers wordt naar warme plekken in het gebouw gezocht, waar eventueel nog geblust moeten worden. De verwachting is dat de brandweer in de loop van de middag het sein brand meester kan geven.

De Haagse burgemeester Jan van Zanen (VVD) was afgelopen nacht bij de brand aanwezig, waar hij met enkele bewoners sprak. "Veel mensen die nu uit huis zijn, verkeren in onzekerheid en zijn geschokt", zegt hij in een reactie. "De beelden van deze grote brand midden in een woonwijk zijn verschrikkelijk."