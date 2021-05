Er zijn nog zeker twee verdachten van de gewapende overval in Amsterdam voortvluchtig. Dat laat de politie donderdag laten weten. Er is eveneens iets buitgemaakt, maar de politie wil hier geen verdere details over kwijt.

Woensdag vond een gewapende overval plaats op een waardetransportauto die op dat moment op de Meeuwenlaan in het Amsterdamse stadsdeel Noord geparkeerd stond. De wagen stond bij Schöne Edelmetaal, een bedrijf dat in goud handelt.

Een woordvoerder van het bedrijf Umicore, waarvan Schöne een dochteronderneming is, laat desgevraagd weten geen vragen te kunnen beantwoorden, omdat het onderzoek in volle gang is. Het bedrijf laat weten "blij te zijn dat er geen medewerkers gewond zijn geraakt", maar wel erg te zijn geschrokken. Het personeel wordt professionele hulp aangeboden.

Of het bedrijf midden in een verhuizing zat, zoals Het Parool schrijft, kan de woordvoerder niet bevestigen.

Overvallers schoten in de lucht

Op beelden van de overval is te zien dat de daders hun vluchtauto's inladen. Wat de waarde is van wat er is buitgemaakt is niet bekend.

Op diezelfde beelden is te zien dat een gemaskerde persoon een aantal malen in de lucht schiet. Een woordvoerder van de politie liet woensdag weten rond 14.15 uur vele meldingen te hebben ontvangen over schoten op de Meeuwenlaan.

Toen de daders met meerdere voertuigen wegvluchtten, zette de politie de achtervolging in. Zowel de daders als de politie losten schoten.

Zeker vijf verdachten reden richting Broek in Waterland waar een aantal verdachten de weilanden invluchtte. Ook hier werd over en weer geschoten. Eén verdachte overleed. De vier anderen konden worden aangehouden.

Een zesde persoon werd aangehouden op de Overdiemerweg, ter hoogte van het viaduct van de A1. Deze verdachte zat in een auto die naast een uitgebrand voertuig stond. Een zevende verdachte werd later op woensdag gearresteerd op de A16 bij Kralingen.

Besloten bijeenkomst inwoners Broek en Waterland

De burgemeester van Broek in Waterland, Marian van der Weele, zegt in een reactie dat bewoners en ook zij enorm zijn geschrokken. "Door het slagvaardige optreden van politie en andere hulpdiensten zijn er gelukkig geen Broekers gewond geraakt, maar dat had ook anders kunnen zijn gezien de mate van geweld dat door de daders werd uitgeoefend", aldus Van der Weele.

Donderdagavond zal er een besloten bijeenkomst worden gehouden voor bewoners en getuigen van het incident.