Teken, die de ernstige ziekte van Lyme kunnen overbrengen op mensen, zijn volgens de natuursite Nature Today momenteel zeer actief in grote delen van Nederland. De onderzoekers waarschuwen ook voor tekenencefalitis (TBE), een andere ziekte die wordt overgedragen door teken.

Het TBE-virus veroorzaakt in de meeste gevallen geen of milde klachten, zoals griepachtige verschijnselen, maar in enkele gevallen kan het leiden tot hersenvliesontsteking of ontsteking van het ruggenmerg. Volgens het European Center for Disease Control komt het TBE-virus steeds vaker voor in Europa. In Nederland is dit virus in 9 van de 24 GGD-regio's aangetroffen.

"We zitten momenteel midden in het tekenseizoen. Met het pinksterweekend en de zomervakantie in aantocht zullen ook steeds meer mensen de natuur ingaan of in de tuin gaan werken en tekenbeten oplopen", zegt Arnold van Vliet, bioloog aan Wageningen University en coördinator van Nature Today.

Hij wijst erop dat hoe sneller een teek na de beet verwijderd wordt, hoe kleiner de kans is op een besmetting met de borreliabacterie die de ziekte van Lyme veroorzaakt. De snelheid van verwijderen is nog belangrijker bij het TBE-virus, omdat deze besmetting veel sneller plaatsvindt na een beet.

Hoewel het TBE-virus zich uitbreidt, komt het bij mensen in Nederland nu nog relatief weinig voor, zeker in vergelijking met veel andere gebieden in Europa.

"De kans dat je een TBE-besmetting oploopt na een tekenbeet is veel kleiner dan die op het oplopen van een borreliabesmetting. In de gebieden waar TBE is aangetroffen, bleek maar ongeveer één op de vijftienhonderd teken besmet te zijn, terwijl één op de vijf teken besmet is met borrelia", aldus Van Vliet.