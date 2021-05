In meerdere woningen in de Schilderswijk in Den Haag woedt sinds de nacht van woensdag op donderdag een grote brand. De brandweer heeft tientallen woningen in de Wouwermanstraat ontruimd. Voor zover bekend zijn er geen mensen gewond geraakt.

De brandweer kreeg rond 3.00 uur een melding over een brand in een woning, maar eenmaal ter plaatse bleek dat de vlammen al op meerdere woningen waren overgeslagen. Daarom werd opgeschaald naar een zeer grote brand. Volgens Omroep West staat ook de nabijgelegen moskee Al Fath in brand.

De brand was omstreeks 6.45 uur nog niet onder controle. Het is nog niet bekend hoe de brand is uitgebroken.

Tientallen woningen aan de Joris van der Haagenstraat, parallel aan de Wouwermanstraat, zijn preventief ontruimd vanwege de hitte en rook. De geëvacueerde bewoners zijn tijdelijk opgevangen in een bus, maar voor hen is gepaste opvang "voor de rest van de nacht" gezocht, aldus een woordvoerder van de brandweer.

De Haagse burgemeester Jan van Zanen was 's nachts ter plaatse. "De beelden van deze grote brand midden in een woonwijk zijn verschrikkelijk", zei hij in een eerste reactie. "Veel mensen die nu uit huis zijn, verkeren in onzekerheid en zijn geschokt. De brandweer levert een grote inspanning om de brand zo snel mogelijk onder controle te krijgen."

Omwonenden kregen, onder meer via een NL-Alert dat rond 7.15 uur werd verstuurd, het advies om hun ramen te sluiten. Ook mechanische ventilatoren moeten vanwege de rookontwikkeling worden uitgezet.