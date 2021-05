De zes verdachten die woensdag na een achtervolging gearresteerd zijn in Broek in Waterland hebben met automatische vuurwapens op de politie geschoten. Dat maakte de politie woensdagavond bekend op een persconferentie. Het is onduidelijk of er nog verdachten voortvluchtig zijn.

De verdachten zouden eerder op woensdag een gewapende overval hebben gepleegd op een waardetransport aan de Meeuwenlaan in Amsterdam-Noord.

Wat de beoogde buit was, is niet duidelijk. Gezien het aantal verdachten en de automatische wapens die ze bij zich hadden, gaat het om professionele overvallers.

Een politiewoordvoerder laat weten dat ze vrij snel doorhadden dat ze "fors aan de bak moesten". Rond 14.15 uur kreeg de politie vele meldingen over vuurschoten binnen. Op beelden op sociale media is te zien dat er door de overvallers in de lucht wordt geschoten. In totaal werden er vele tientallen agenten ingezet.

Toen de politie ter plaatse kwam, sloegen de verdachten op de vlucht en tijdens de politieachtervolging is er op elkaar geschoten. Volgens de woordvoerder is het een wonder dat er geen burgers en agenten gewond zijn geraakt.

Wel viel een dodelijk slachtoffer onder de verdachten en ook raakten er twee gewond. Die twee worden in het ziekenhuis behandeld aan hun verwondingen. Omdat de politie heeft geschoten wordt er onderzoek gedaan door de Rijksrecherche.

De verdachten strandden uiteindelijk in Broek in Waterland waar ze zijn aangehouden. Zeker één van de vluchtauto's ging in vlammen op. Op beelden is te zien dat ook een tweede auto in brand stond.

Achtergrond verdachten niet duidelijk

Of er nog verdachten voortvluchtig zijn, is niet duidelijk. Op de A16 bij Rotterdam werd later op woensdag nog een verdachte aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de gewapende overval.

Over de identiteit van de verdachten wilde de politie geen vragen beantwoorden.

De inhoud van het waardetransport dat het doelwit was van de overval, is volgens AT5 inmiddels naar een veilige locatie overgebracht. Wat de inhoud precies was, is niet bekend, maar het zou gaan om een waarde van miljoenen euro's. Ook de nieuwe locatie is niet bekend.

De wagen stond na de overval nog op het terrein van het bewuste bedrijf aan de Meeuwenlaan. Agenten van de Bewakingseenheid hebben het bedrijf woensdagmiddag en -vanavond beveiligd. Rond 21.00 uur vertrok er een vrachtwagen van de politie, die door gepantserde politiewagens werd beveiligd.

De politie is op zoek naar beelden van en informatie over de gewapende overval en de achtervolging. Met een camera of dashcam gemaakte opnames kunnen via een tipformulier op politie.nl worden gestuurd.