De politie heeft woensdag twee mannen van 20 en 21 jaar uit Delft aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke steekpartij op 6 mei in Den Haag.

Een zeventienjarige jongen kwam bij het incident op de Rijswijkseweg om het leven. Op diezelfde dag werden al drie personen aangehouden, onder wie een 21-jarige man uit Delft en een 20- jarige man uit Den Haag. Zij zitten nog steeds vast en staan woensdag voor de raadkamer. Een zeventienjarige vrouw uit Den Haag die eveneens was aangehouden, is heengezonden en is geen verdachte meer in het onderzoek.

De woensdag aangehouden verdachten worden donderdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Alle vier de verdachten zitten in beperkingen. Dat betekent dat zij alleen contact mogen hebben met hun advocaat.

Wat de aanleiding was voor de fatale steekpartij, is nog niet bekend. De politie laat weten dat het onderzoek nog in volle gang is.