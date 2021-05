Bij Broek in Waterland (Noord-Holland) zijn woensdag zes verdachten aangehouden in verband met een schietincident en een gewapende overval in Amsterdam-Noord. Twee van hen zijn volgens de politie gewond geraakt tijdens de achtervolging. Daarnaast meldt de politie dat één verdachte om het leven is gekomen.

De verdachten waren met minstens twee voertuigen op de vlucht na een gewapende overval rond 14.15 uur op een waardetransport op de Meeuwenlaan in Amsterdam-Noord. Daarbij werd meerdere malen geschoten, nadat een groot aantal politiewagens was opgeroepen.

De verdachten werden vervolgens vanuit Amsterdam achtervolgd door de politie. Bij Broek in Waterland vluchtten ze een weiland in. Ook daarbij is geschoten, aldus een politiewoordvoerder.

Of de overleden verdachte door een kogel is omgekomen, is nog niet duidelijk. In het dorp ten noordoosten van Amsterdam zijn twee auto's uitgebrand, zo is te zien op videobeelden van omstanders. Het gaat waarschijnlijk om de vluchtauto's.

De situatie in Broek in Waterland zou mogelijk nog niet veilig zijn. Er is nog een grote politiemacht aanwezig met onder meer een helikopter en omwonenden worden opgeroepen om binnen te blijven.