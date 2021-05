Het Openbaar Ministerie (OM) vervolgt een 63-jarige man uit Eindhoven die zich zou hebben voorgedaan als voetbalscout en meerdere minderjarige voetballers naakt zou hebben gefilmd voor de webcam.

De zaak kwam begin 2019 aan het licht toen onder meer voetbalclub PSV meldde dat jongens door de man waren benaderd. De verdachte vroeg de slachtoffers zich uit te kleden "om te kunnen beoordelen of ze geschikt zouden zijn", aldus het OM.

De man is medewerker van een school en heeft sinds de zaak aan het licht kwam niet meer gewerkt. Een van zijn slachtoffers is volgens het OM een leerling van de school.

De man zou zich ook hebben voorgedaan als een meisje om jongens te verleiden tot seksuele handelingen voor de webcam. Er zijn geen aanwijzingen dat de man fysiek contact heeft gehad met zijn slachtoffers.

Bij een doorzoeking in zijn huis werd kinderporno aangetroffen, waaronder webcambeelden van tientallen jongens. Niet alle slachtoffers werden herkend. Het ging daarbij ook om buitenlandse slachtoffers. Zeven minderjarige jongens die geïdentificeerd konden worden, hebben een verklaring afgelegd.

De man is in oktober 2019 voorgeleid aan de rechter-commissaris. Hij mocht het onderzoek in vrijheid afwachten. Inmiddels is het onderzoek afgerond en heeft het OM besloten hem te vervolgen. De man wordt vervolgd voor de verleiding van de zeven jongens en het bezitten, verspreiden en vervaardigen van kinderporno.